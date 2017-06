O ministro da Comunicação Social guineense anunciou a suspensão das atividades da RTP, da RDP e da Agência Lusa na Guiné-Bissau, alegando a caducidade do acordo de cooperação no setor da comunicação social assinado entre Lisboa e Bissau.

Segundo o ministro Vítor Pereira, as atividades vão ser suspensas à meia-noite de hoje (01:00 em Lisboa).

A decisão estará relacionado com uma alegada falta de cumprimento do protocolo assinado a 31 de outubro de 1997, relativo à instalação de uma delegação da RTP no país.

As relações de cooperação entre Portugal e a Guiné no setor da Comunicação Social datam de 1975.