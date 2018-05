Uma falha no motor obrigou um piloto a aterrar de emergência na praia de Sidmouth, na costa de Devon, na Inglaterra. O incidente aconteceu no passado sábado.

A aeronave conseguiu aterrar em segurança e os ocupantes estavam fora de perigo.

Incredible video of a plane landing (safely, thankfully) on Jacobs Ladder beach in #Sidmouth. And a little reminder of how lucky I was to grow up with such a beautiful beach on my doorstep #hometown #lovedevon pic.twitter.com/qm6zbjfDHu

— Beth Hilson (@bethhilson) May 6, 2018