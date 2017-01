Seis adolescentes foram encontrados mortos hoje depois de organizarem uma festa num barracão num jardim, em Arnstein, uma cidade a 90 quilómetros de Frankfurt, na Alemanha, sendo a causa da morte ainda desconhecida, segundo a polícia alemã.

Os jovens foram encontrados pelo dono do barracão, estando o seu filho e a filha entre as vítimas, quando foi procurar os adolescentes, que não tinham regressado após a festa. Os serviços de emergência ainda foram chamados ao local, mas não foi possível salvar os jovens.

Segundo a polícia, em comunicado, não há indícios de crime violento, embora sejam ainda desconhecidas as causas da morte dos seis jovens, com idades entre os 18 e os 19 anos, tendo sido aberta uma investigação ao sucedido.

De acordo com o porta-voz da polícia, Björn Schmitt, os jovens usaram um forno dentro do barracão, o que pode explicar as mortes.