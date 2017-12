Pelo menos 40 pessoas morreram esta quinta-feira num ataque suicida numa agência de notícias e num centro cultural em Cabul, no Afeganistão.

Há ainda pelo menos 30 feridos.

A maioria das vítimas são estudantes que participavam num debate no centro cultural.

Durante o ataque, terá havido mais do que uma explosão.

Ainda ninguém reivindicou o ataque, sendo que o porta-voz dos talibã já negou o envolvimento destes.

#Clarification

Attack in Puli Sokhta area of #Kabul city today has nothing to do with the Mujahidin. It is said that target of attack was media center & education facility. Mujahidin of IEA are very cautious about such areas & do not commit such acts.