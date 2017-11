A Coreia do Norte lançou, nesta terça-feira, um míssil balístico, o que não acontecia desde setembro.

Fonte do Pentágono, citada pela agências de notícias internacionais, confirma o lançamento mas ainda "não identificou" o míssil.

Detetámos o provável lançamento de um míssil desde a Coreia do Norte. Estamos a analisar a situação e daremos mais informações assim que as tivermos", disse o porta-voz do Pentágono, o coronel Robert Manning, aos jornalistas, adiantando, ainda, que o lançamento terá tido lugar às 18:30 de Lisboa.

Segundo a agência sul-coreana Yonhap, o míssil foi disparado em direção a leste a partir da província de Pyongan, no sul do país.

Não é, ainda, claro se sobrevoou o Japão, como aconteceu em lançamentos anteriores.

O Governo do Japão convocou, entretanto, uma reunião de emergência.

As autoridades de Seul e Washington estão a trabalhar conjuntamente para apurar a trajetória deste míssil, de acordo com um comunicado do exército sul-coreano.