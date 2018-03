A imigração em massa de venezuelanos para o Brasil trouxe o sarampo de volta ao país, preocupando as autoridades de saúde de Roraima, estado que faz fronteira com a Venezuela e onde já foram registados dezenas de casos.

"Nós tínhamos erradicado o sarampo no Brasil em 2015, mas, infelizmente, não existe uma barreira sanitária na fronteira. Como a cobertura vacinal dos venezuelanos é muito baixa eles estão entrando no Brasil e trouxeram a doença de volta" , disse à Lusa o secretário de Saúde de Roraima, Marcelo Rodrigues Batista.

O secretário de Saúde explicou que o Brasil não exige um comprovativo de vacinação aos estrangeiros que atravessam as fronteiras e isso tem criado novos riscos epidemiológicos.

A diretora epidemiológica da Secretaria de Saúde de Boa Vista, capital do estado de Roraima onde foram notificados a maioria dos casos, explicou que a doença começou a ser verificada em fevereiro.

"O primeiro caso foi notificado no dia 11 de fevereiro de 2018. Uma criança, moradora de rua, imigrante da Venezuela, foi levada ao hospital com sinais e sintomas de sarampo. A a partir deste momento as medidas de bloqueio foram iniciadas", explicou Roberta Calandrini.