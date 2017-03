O parlamento escocês aprovou, nesta terça-feira, a realização de um novo referendo pela independência.

O pedido da primeira-ministra Nicola Sturgeon foi, assim, formalmente aceite pelos deputados, que tem, agora, carta branca para pressionar Westminster no sentido de iniciar a preparação da consulta popular.

A realização do referendo deverá ocorrer entre o final de 2018 e o início de 2019, numa altura em que saída do Reino Unido da União Europeia estará mais clarificada.

A aprovação do referendo carece, no entanto, do "sim" de Theresa May.

Recorde-se que a Escócia votou contra a independência em 2014, mas também votou contra o Brexit, em junho do ano passado.

Nicola Sturgeon argumenta que as circunstâncias alteraram-se desde então, referindo-se ao Brexit.

A moção da primeira-ministra foi aprovada com 69 votos a favor e 59 contra.