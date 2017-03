O Governo japonês apresentou hoje um plano para limitar as horas extraordinárias permitidas por lei, visando alterar a cultura do excesso de trabalho enraizada no país e evitar mais mortes de funcionários por este motivo.

A estratégia foi elaborada por uma equipa liderada pelo primeiro-ministro, Shinzo Abe, e conta com o apoio das principais organizações dos parceiros sociais, a Keidanren pelo patronato e a Rengo dos sindicatos.

O plano surge após revelações sobre a morte devido ao trabalho excessivo de dois empregados do gigante japonês da publicidade Dentsu, que reacenderam o debate sobre a persistente prática na terceira economia mundial.