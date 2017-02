As autoridades alemãs encerraram uma mesquita radical em Berlim que era frequentada pelo autor do atentado com um camião num mercado de Natal, em dezembro, revelou à agência AFP uma fonte da polícia local.

A mesquita foi inspecionada durante madrugada, bem como 24 outros locais na capital alemã, no quadro de uma operação que mobilizou 450 efetivos da polícia, disse a mesma fonte à agência francesa.

A associação religiosa "Fussilet 33", associada à mesquita situada no bairro de d'Alt-Moabit em Berlim e que já estava na mira dos investigadores, ficou interdita a partir das 06:00 locais (05:00 em Lisboa), indicou a polícia em comunicado.

Três dias após o ataque, o terrorista foi capturado e morto em Milão, pelas autoridades italianas.