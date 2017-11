A Coreia do Norte decidiu reforçar a fronteira no sul do país, na zona onde um jovem militar fugiu, em meados do mês. Imagens partilhadas no Twitter pelo diplomata norte-americano Marc Knapper mostram vários trabalhadores norte-coreanos a cavar um fosso nesta zona da fronteira, perto da região desmilitarizada entre as duas Coreias. Recorde-se que o soldado norte-coreano tentou fugir de carro, mas depois de o veículo ter perdido uma roda acabou por fugir a pé. Foi atingido a tiro por vários colegas e encontra-se internado num hospital sul-coreano