Os moradores atravessam as inundações causadas pelo furacão Harvey, em Houston, Texas, que começaram em agosto. Esta catástrofe natural provocou inundações sem precedentes, transformou as ruas em rios e levou centenas de pessoas a procurar refúgio nos telhados das casas. Houston é a quarta maior cidade dos Estados Unidos e conta com um total de 2.3 milhões de residentes. A passagem do furacão Harvey provocou mais de 80 mortes e milhares de pessoas tiveram de ser deslocadas. [REUTERS/Jonathan Bachman]