O Exército turco enviou 500 efetivos das forças especiais para a Síria, integrados na campanha contra o grupo extremista Estado Islâmico na cidade de Al Bab, no norte do país, noticia hoje o jornal Yeni Safak, de Ancara.

No domingo, as autoridades turcas começaram por posicionar artilharia pesada em zonas fronteiriças com a Síria onde ainda existe controlo dos extremistas.

Segundo noticia agora o jornal de Ancara, o envio do contingente de 500 homens aumenta para cerca de 1.100 o número de efetivos da Turquia no norte do território sírio.

Por outro lado, o grupo oposicionista Exército Livre da Síria, que luta ao lado das tropas turcas no norte do país, enviou par Al Bab mais de 1.400 combatentes que se encontravam na cidade de Alepo, reconquistada pelo exército regular de Damasco.