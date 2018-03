Pelo menos 16 países da União Europeia decidiram expulsar os diplomatas russos, anunciou o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, que afirmou que nos próximos dias e semanas "não podem ser excluídas" mais medidas.

"Hoje, 14 países-membros decidiram expulsar diplomatas russos. Medidas adicionais, incluindo sanções no quadro comum da UE, não podem ser excluídas nos próximos dias e semanas", afirmou Donald Tusk numa conferência de imprensa em Varna, na Bulgária.

A par com a União Europeia, também os EUA anunciaram que vão expulsar 60 diplomatas russos, assim como o Canadá, que anunciou que vai expulsar quatro diplomatas "em solidariedade com o Reino Unido".

O ministro de Negócios Estrangeiros britânico, Boris Johnson, já veio agradecer a solidariedade dos países ocidentais e afirmou que a medida mostra que "a Rússia não pode violar as regras internacionais impunemente".

"A resposta internacional extraordinária dos nossos aliados é a maior expulsão coletiva de agentes dos serviços de informações russos de sempre e vai contribuir para defender a nossa segurança comum", escreveu Boris Johnson.

Na base desta medida, que se insere numa ação coordenada dos países ocidentais, está o envenenamento com gás tóxico do ex-espião Serguei Skripal no Reino Unido.

Quais são os países que participam da medida:

Letónia - expulso um diplomata Lituânia - três diplomatas expulsos, 44 pessoas banidas de entrar no país Polónia - diplomatas têm de sair antes de 3 de abril Ucrânia - 13 diplomatas expulsos República Checa - 3 membros da embaixada russa expulsos têm de sair até 1 de abril Estónia Holanda - dois diplomatas expulsos França - quatro diplomatas expulsos que têm de sair dentro de uma semana Alemanha - quatro diplomatas expulsos Dinamarca - dois diplomatas expulsos Itália - expulsa dois diplomatas até ao final da semana Roménia - um diplomata russo expulso da embaixada em Bucareste Finlândia - expulso um diplomata Croácia - um diplomata russo considerado "persona non-grata" Suécia - um diplomata expulso

O presidente do Conselho Europeu não esqueceu, no entanto, as vítimas do incêndio que destruiu no domingo um centro comercial na cidade russa de Kemerovo, na Sibéria.

“Permanecemos críticos em relação ao Governo russo, mas hoje choramos os mortos juntamente com o povo russo”, concluiu Tusk.

Resposta será "recíproca" e decidida por Putin

A Rússia vai responder de forma “recíproca” às expulsões de diplomatas russos, mas a decisão final será adotada pelo Presidente Vladimir Putin, referiu o Kremlin.

“Temos de analisar a situação. O ministério dos Negócios Estrangeiros fará a sua análise e vão ser apresentadas propostas ao Presidente sobre as medidas de resposta. A decisão definitiva será adotada pelo chefe de Estado”, disse aos jornalistas o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

O mesmo responsável assinalou ainda que a Rússia vai aplicar “como sempre, o princípio da reciprocidade".

Skripal, de 66 anos, e a filha, de 33, continuam hospitalizados em estado crítico mas estável, desde que inalaram, a 4 de março, em Salisbury, no sudoeste de Inglaterra, onde residem, um gás neurotóxico chamado Novichok, de fabrico russo, segundo as autoridades britânicas.

O envenenamento de Sergueï Skripal desencadeou uma grave crise nas relações já glaciais entre Moscovo e o Ocidente e foi seguido da expulsão de 23 diplomatas russos de território britânico e do congelamento das relações bilaterais.

A Rússia, que clama inocência, anunciou como represália a expulsão de diplomatas britânicos do seu território e pôs fim às atividades do British Council no país.