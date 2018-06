Um sismo de magnitude 5,5 atingiu o sul da Grécia nesta manhã, eram 8:15 locais, menos uma hora em Lisboa.

Não há até ao momento registo de danos ou feridos.

O abalo foi registado ao largo da costa da Messénia, a 28 quilómetros da cidade de Methoni, com epicentro no mar Jónico e a uma profundidade de dez quilómetros, de acordo com o Instituto Geodinâmico de Atenas.

O autarca da cidade de Pylos, localizada a norte do epicentro, disse aos jornais gregos, que "o terramoto foi longo" e que "inicialmente ficaram preocupados".