Um barco com cerca de 150 pessoas a bordo, na sua maioria turistas, naufragou no lago El Penol, em Guatapé, um local turístico no noroeste da Colômbia a 45 quilómetros da cidade de Medellin, segundo revelou a força aérea do país da Amércia do Sul.

Não são conhecidas as causas do naufrágio, nem se há vítimas. Desconhece-se igualmente a nacionalidade dos turistas.

Um helicóptero UH-60 ANGEL da Força Aérea vai a caminho de Guatapé (departamento de Antioquia) para participar nas operações de socorro após o naufrágio de uma embarcação com 150 pessoas a bordo", referiu a Força Aérea num comunicado, citado pela agência noticiosa France Press.

A operação de salvamento está em curso, já que muitos dos barcos que estavam no lago rumaram para perto da embarcação acidentada para socorrer os passageiros, segundo relata a cadeia britânica BBC.

Ao jornal "El Colombiano", a secretária de governo da Antioquia, Victoria Eugenia Ramírez, confirmou que a empresa proprietária da embarcação confirmou que cerca de 150 pessoas estavam a bordo.

Um vídeo publicado na internet mostra o momento do naufrágio. Nas imagens, percebe-se que várias lanchas e embarcações que estavam em redor auxiliaram no resgate dos passageiros, enquanto o barco submergia.