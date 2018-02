Uma forte explosão em Leicester, Inglaterra, destruiu totalmente, este domingo, uma loja e uma casa, segundo a Reuters, que cita testemunhas no local.

Ainda não se sabe o que causou a explosão, mas a polícia disse que "nesta altura não há indicação de qualquer relação com terrorismo".

O serviço de ambulâncias local diz que quatro pessoas foram transportadas para o hospital.

#Leicester incident update. We have taken four patients to the Leicester Royal Infirmary at this stage @Leic_hospital Ambulance crews, our HART and @EMICS Drs remain on scene. — East Midlands Ambulance Service NHS Trust (@EMASNHSTrust) 25 de fevereiro de 2018

As imagens colocadas nas redes sociais mostram a grande destruição. Vários edifícios à volta também ficaram com danos.

This footage shows the aftermath of an apparent explosion in the #HinckleyRoad area of #Leicester. Police have declared a "major incident." ::Information as we get it :: pic.twitter.com/CkX59RwWYw — Zippy (@princezip) 25 de fevereiro de 2018

A explosão foi classificada pela polícia local como um “grande incidente”.

"Todos os serviços de emergência estão neste momento nesta ocorrência. Por favor, evitem a área", diz a polícia britânica em comunicado.

| Major Incident | 19:19 |There has been a major incident on Hinckley Road, Leicester. All emergency services are currently dealing with this. Carlisle Street and part of Hinckley Road have been closed Please avoid the area. — LeicestershirePolice (@leicspolice) 25 de fevereiro de 2018

Leicester İngiltere Sıradan bir yangın. Bir durum yok. Dağılalım pic.twitter.com/wpXlgykVcZ — Selim Atalay (@SelimAtalayNY) 25 de fevereiro de 2018

Very sad scenes coming out of Leicester tonight. I hope no one is seriously hurt but that's looking unlikely at the moment. pic.twitter.com/acnA6s5VGV — Chris Davison (@c11davison) 25 de fevereiro de 2018

Já foi aberta uma investigação.