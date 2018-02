A Coreia do Norte pode estar disponível para falar com os Estados Unidos. A notícia é avançada pela agência Reuters que cita uma fonte do governo da Coreia do Sul.

As delegações norte-coreanas e norte-americanas estão nos jogos olímpicos de inverno que estão a decorrer na Coreia do Sul.

Estas possíveis conversações surgem depois da Coreia do Norte ter considerados as sanções dos Estados Unidos como um "ato de guerra".

Em causa estão limites colocados a 27 empresas marítimas registadas ou sediadas no norte.

O ministério dos Negócios Estrangeiros, do regime de Kim Jong-Un, prometeu subjugar os Estados Unidos caso sejam alvo de alguma provocação.