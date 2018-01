Um comboio regional descarrilou, esta quinta-feira, em Seggiano di Pioltello, em Milão, Itália, fazendo pelo menos três mortos, avança a agência ANSA. O acidente fez mais de 100 feridos, 10 dos quais em estado muito grave.

O comboio, que fazia a ligação entre Cremona e Milão, descarrilou entre as estações e Treviglio e Pioltello.

A maioria dos passageiros já foi resgatada, mas há ainda cinco a seis pessoas presas num dos vagões. Os bombeiros não descartam a hipótese de mais pessoas estarem encarceradas.

As equipas de resgate continuam no local, por isso, o balanço de vítimas é ainda provisório.

As causas do acidente ainda não foram determinadas. A empresa responsável pelas ferrovias, a Rete Ferroviaria Italiana, está concentrada no facto de terem sido os vagões centrais a descarrilar e não os das pontas.

A circulação ferroviária e automóvel está condicionada devido aos trabalhos de resgate.