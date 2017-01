Uma avalanche atingiu um campo de militares em Sonamarg, região de Jammu e Caxemira, na Índia.

Segundo o Times of India, que cita fonte oficial das forças armadas, um soldado morreu e outros oito estão desaparecidos.

Este é o segundo acidente no espaço de poucas horas, depois de uma família ter morrido, também, na sequência de uma avalanche, no setor de Gurez, perto da fronteira com o Paquistão.

A avalanche atingiu a localidade de Badoogam e soterrou uma casa onde estava uma família - um casal (com 55 e 50 anos) e os filhos (de 22 e 19 anos).

As autoridades da região tinham alertado para a possibilidade de avalanches em pontos altos do Vale de Caxemira, depois de um forte nevão.