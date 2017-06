Um sismo com uma magnitude de 5,8 na escala de Richter abalou de madrugada o centro de Moçambique.

Até ao final da manhã (11:30 locais, menos uma Portugal), não havia registo de vítimas ou danos materiais, segundo o Instituto Geológico norte-americano.

De acordo com os registos do Instituto Geológico norte-americano, o epicentro do sismo, que ocorreu às 04:37 locais (menos uma em Portugal) foi localizado a 34 quilómetros a noroeste da cidade de Dondo, na província de Sofala, perto da cidade da Beira.

Prelim M5.8 earthquake Mozambique Jun-24 02:37 UTC, updates https://t.co/JRywvWRJ0i — USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) 24 de junho de 2017

De acordo com utilizadores da rede Twitter, o abalo foi sentido nos distritos de Muanza, Gorongosa, Buzi, Cidade da Beira e Nhamatanda.