Pelo menos duas pessoas morreram na quarta-feira e 18 ficaram feridas na colisão de um comboio com um camião de grandes dimensões no norte de Itália, informaram as autoridades italianas.

A primeira vítima fatal foi o maquinista do comboio, no acidente ocorrido na cidade de Caluso às 23:20 (22:20 em Lisboa), a norte da cidade de Turim, segundo a agência de notícias italiana ANSA.

Um dos feridos em estado crítico foi retirado de helicóptero para o hospital, onde acabou por morrer.

Um dos 18 feridos ligeiros trata-se de um membro da tripulação do comboio e os restantes são passageiros.

A cancela baixou, como habitualmente, antes da aproximação do comboio, mas por razões ainda desconhecidas o camião colidiu com a mesma e acabou imobilizado na linha, informou a Rede Ferroviária Italiana.

O embate resultou no descarrilamento de três carruagens.

Os socorristas no local procuravam ainda outros passageiros que estivessem presos nos destroços.

O comboio saiu de Turim às 22:30 (21:30 em Lisboa)