O Conselho de Segurança da ONU aprovou este sábado, por unanimidade, um cessar-fogo de 30 dias na Síria.

O cessar-fogo tem como objetivo a entrada de ajuda humanitária e a realização de evacuações médicas.

With a two-hour delay, #UN Security Council is getting ready to vote on 30-day ceasefire in #Syria pic.twitter.com/b4V3Xp50Vp

— Carole Landry (@carlandry_afp) 24 de fevereiro de 2018