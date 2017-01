O líder dos partido social-democrata alemão, SPD, anunciou, esta terça-feira, que Martin Schulz irá concorrer contra Angela Merkl nas próximas eleições.

Sigmar Gabriel garantiu ainda que a candidatura do ex-presidente do Parlamento Europeu conta com o apoio do partido.

Para o líder partidário, a candidatura de Schulz abre caminho para o fim da coligação do partido de Angela Merkel e o SPD, que tem governado a Alemanha desde 2013.

Segundo as sondagens citadas pela Reuters, a candidatura de Martin Schulz terá maior hipótese de derrotar a atual chanceler alemã, que lidera o país desde 2005, sendo considerada a líder mais poderosa da Europa.

Sigmar Gabriel é o atual vice-chanceler e ministro da Economia do governo de Merkel.

"Enquanto presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz fez uma campanha contra o populismo de direita", disse Gabriel, que considera Merkel responsável pelo aumento do populismo na Europa.

As políticas de Angela Merkel e do ministro das Finanças, Wolfgang Schaeuble, têm contribuído sem dúvida para as profundas crises na UE desde 2008, para o isolamento de um governo alemão dominante e para uma insistente insistência na austeridade, para um elevado desemprego fora da Alemanha", disse Gabriel em comunicado.

O governante defende ainda que a posição de Schulz irá ajudar na luta pela justiça social e na defesa da democracia no país.

Por outro lado, Martin Schulz, de 61 anos, terá a difícil tarefa de expulsar Merkel do governo, quando as sondagens ainda apontam para um significativo apoio dos membros mais conservadores do SPD.