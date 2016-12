Anis Amri, o suspeito do ataque ao mercado de Natal de Berlim, foi morto num tiroteio com a polícia, em Milão, Itália, confirmou o ministro do interior italiano, esta sexta-feira, em conferência de imprensa.

Uma patrulha abordou uma pessoa que tinha um ar suspeito. Nesse momento, o homem, sem hesitar, sacou uma pistola e disparou. Disparou contra o polícia que lhe tinha pedido os documentos para identificação. A patrulha reagiu a fogo.”

De acordo com informações confirmadas pelo ministro Marco Minniti, o homem foi morto num tiroteio desencadeado durante um controlo policial de controlo, desencadeada depois de informações de que Anis Amri poderia estar em Itália.

O incidente que resultou na morte de Anis Amri aconteceu cerca das 03:00 desta sesta-feira (menos uma hora em Lisboa). O homem estava apeado, supostamente pronto para mostrar a documentação às autoridades, na Praça 1º de Maio, junto à Estação de Sesto San Giovanni, quando sacou da pistola calibre 22 e disparou em direção aos agentes, ferindo um deles num ombro. Foi então que os agentes também disparam sobre o homem, matando-o.

O homem não tinha documentação com ele e foi identificado pelas impressões digitais.

"Informámos o gabinete do procurador federal da Alemanha", disse o ministro do interior italiano.

O ministro Marco Minniti acrescenta que o agente ferido, com quem já falou pessoalmente, é Christian Movio. Está hospitalizado, "inspira cuidados, mas não corre risco de vida".

Transmiti a minha gratidão pessoal e do Ministério do Interior ao agente da polícia com quem falei pessoalmente. (...) Desejei-lhe bom Natal e disse-lhe que, graças a pessoas como ele, os italianos vão agora poder passar um Natal mais tranquilo."

As pessoas que compõem a nossa força policial são excepcionais."

Marco Minniti elogiou o trabalho das forças de segurança italianas no combate ao terrorismo e elogiou também a cooperação entre as polícias de vários países europeus.

De acordo com o jornal italiano La Repubblica, o homem tinha na mochila um bilhete de comboio que indica que teria acabado de chegar de França.

Anis Amri terá passado vários anos em Itália, antes de viajar para a Alemanha. Terá mesmo estado preso naquele país.

Esta sexta-feira, ficou também a saber-se que Anis Amri terá sido visto numa mesquita em Berlim, poucas horas depois do ataque. Amri terá mesmo sido filmado por câmaras de segurança. O vídeo foi divulgado esta sexta-feira pela estação de televisão alemã RBB. Na altura em que as imagens foram captadas, Amri ainda não era suspeito do atentado em Berlim.