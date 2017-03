Crianças, com 11 anos ou menos, competiram na abertura do Festival Internacional de Corridas de Camelos, no deserto Sarabium, em Ismailia, no Egito. O festival, este ano, contou com 150 camelos e atraiu participantes de 13 países árabes e também de França, Alemanha, Itália e Áustria. A competição é forte, apesar do prémio monetário modesto de 5.000 euros a dividir por todos os vencedores das corridas. A prova de circuito consiste em três voltas de cinco quilómetros.