Uma dupla explosão na capital da Somália, Mogadíscio, causou pelo menos 18 mortos, segundo o responsável pelo serviço de ambulâncias da cidade.

Abdirahman Abdulqadir, diretor do serviço Aamin Ambulance disse à Associated Press que os seus funcionários recolheram 18 corpos e que pelo menos 20 pessoas também ficaram feridas no ataque.

A polícia informou que dois carros bomba explodiram na capital somali, uma explosão seguida de um tiroteio prolongado.

A primeira explosão registou-se perto da sede dos Serviços secretos da Somália e a segunda perto do edifício do parlamento, onde as forças de segurança se envolveram numa troca de disparos com homens armados que tentaram atacar o palácio presidencial.

Estas duas deflagrações puseram termo a um período de um mês de calma em Mogadíscio, alvo frequente de ataques do grupo ‘jihadista’ Al-Shabab.