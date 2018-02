Duas pessoas foram mortas a tiro junto ao banco UBS em Zurique, na Suíça, avança a polícia local no Twitter.

Zwei Personen verstorben nach Gewaltdelikt an der #Lagerstrasse. Die Situation ist unter Kontrolle. Es besteht keine Gefahr für die Öffentlichkeit. ^sa — Stadtpolizei Zürich (@StadtpolizeiZH) 23 de fevereiro de 2018

As autoridades avançam ainda que a situação está controlada e que não há perigo no local. A zona foi isolada para investigação e no local estão já especialistas forenses.

Até ao momento desconhecem-se as causas do crime, mas a polícia descartou de imediato qualquer relação com terrorismo.

De acordo com o comunicado da polícia, o alerta foi dado pouco depois das 14:30. "Os serviços de emergência enviados para o local encontraram uma pessoa morta e uma pessoa ferida com gravidade, que viria a sucumbir aos ferimentos pouco depois", pode ler-se no documento.

Segundo testemunhas, citadas pela BBC, quatro ou cinco tiros foram ouvidos no local e estão "dois corpos inanimados no chão, perto do passeio".

Outras testemunhas citadas na imprensa suíça dão conta da hipótese de um homicídio seguido de suicídio, tendo um homem disparado sobre uma mulher e depois sobre si próprio.