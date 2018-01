Um sismo de 7,9 abalou, esta terça-feira, o sudoeste de Chiniak, no Alasca, gerando um alerta de tsunami para zonas do país e do Canadá, avança a Reuters que cita a agência norte-americana que regista a atividade sísmica (USGS).

Inicialmente, tinha sido anunciado que a magnitude tinha sido de 8,2, mas o número foi revisto em baixa pelo USGS.

O epicentro ocorreu 00:31 (9:31 em Lisboa), a 256 quilómetros da costa, a uma profundidade de 10 quilómetros. Cerca de meia hora depois do primeiro sismo, a terra voltou a tremer. Uma réplica de 4,7 foi registada a 244 quilómetros da costa.

Também a zona oeste dos EUA está sob aviso de tsunami.

Tue Jan 23 10:07:47 UTC 2018 event picture pic.twitter.com/qeKKqFTysB — NWS Tsunami Alerts (@NWS_NTWC) 23 de janeiro de 2018

A escola secundária de Kodiak foi aberta como abrigo de emergência, onde centenas de pessoas se refugiaram.