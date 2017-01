A Casa Branca já não tem página da internet em castelhano. O site, que tinha sido criado nos primeiros meses da administração de Barack Obama, desapareceu da internet pouco depois de Donald Trump ter sido investido presidente.

A página mostrava os temas que se podiam ver na homepage em inglês traduzidos para espanhóis, para além de temas de especial interesse para a comunidade hispânica, como as ações executivas de Obama para regularizar temporariamente milhares de jovens sem documentação.

Ao longo dos mandatos de Obama, existiu ainda um blogue em espanhol com temas de interesse específico para a comunidade hispânica, como as questões relacionadas com a imigração, a normalização das relações com Cuba ou a crise em Porto Rico.

Além do site, foram ainda encerrados outros instrumentos de comunicação em castelhano, como o Twitter e o Facebook. A última publicação no Twitter espanhol da Casa Branca é de 13 de janeiro, ainda com Obama como presidente.

"Gracias por todo. Mi último pedido es el mismo que el primero. Que creas, no en mi capacidad de crear cambio, sino en la tuya."

- @POTUS pic.twitter.com/LbAQ6YdwIc — La Casa Blanca NARA (@LaCasaBlanca44) January 13, 2017

Outro dos sinais de que a comunidade hispânica não é relevante para Trump é a dispensa de um porta-voz de imprensa especificamente dedicado aos meios espanhóis e a temas específicos. Já durante a campanha eleitoral, o multimilionário tinha criticado o uso do castelhano nos Estados Unidos, falado por mais de 55 milhões de habitantes, chegando mesmo a criticar um dos seus rivais, Jeb Bush, por falar espanhol durante a campanha.

Temos um país onde, se te queres integrar, tens de falar inglês. Precisamos que haja integração para termos um país. Não sou o primeiro a dizer isto. Este é um país onde falamos inglês, não espanhol", afirmou o agora presidente norte-americano em setembro de 2015.

Um ano e quatro meses depois, acabou-se o espanhol na Casa Branca.