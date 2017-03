O ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, disse hoje em Washington que o senador McCain lhe garantiu durante um encontro que o dossiê sobre a Base das Lajes "continua em cima" da mesa.

[McCain] disse que a questão continuaria em cima da mesa. Sobretudo neste ponto essencial: a Base das Lajes é apenas instrumental, mais importante do que isso é a consciência que os EUA e Portugal são dois aliados muito próximos, que têm relações bilaterais muito próximas, e que no coração dessa cooperação bilateral estão as questões da segurança e da defesa".

Augusto Santos Silva lembrou no encontro o papel que a Base das Lajes pode desempenhar na área da segurança marítima e fiscalização das rotas entre o sul e o norte do Atlântico.

"Mais uma vez chamei a atenção para a importância que pode ter Portugal na boa comunicação entre o Atlântico norte e o Atlântico sul e o senador McCain foi muito sensível a essas palavras", explicou, citado pela Lusa.

O chefe da diplomacia portuguesa já tinha levado este tema ao conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, o general H. R. McMaster, com quem se encontrou na terça-feira.

"Há áreas de desenvolvimento da cooperação na área da segurança e a mais óbvia parece-me ser a segurança marítima e atlântica", explicou Augusto Santos Silva, que disse ter ficado "muito agradavelmente impressionado com o facto de o general McMaster estar completamente a par do projeto português de constituição do centro de investigação atlântica nos Açores".

Santos Silva disse, no entanto, que o primeiro objetivo do encontro com o senador republicano, candidato presidencial em 2008, foi agradecer o seu envolvimento na questão da Base das Lajes.

"O senador McCain foi muito importante, no ano passado, ao ter colocado na agenda do Congresso a discussão da questão da Base das Lajes e teve uma posição muito clara, pedindo ao Pentágono para examinar com cuidado a decisão [de reduzir a presença na base açoriana]", explicou o ministro, que lembrou "não estarmos a falar de alguém que não tem um especial estatuto para o fazer."

"Estamos a falar do presidente do Comité das Forcas Armadas do Senado norte-americano e estamos a falar de um herói de guerra, um político experimentado e um senador dos de mais alto gabarito", acrescentou Augusto Santos Silva.