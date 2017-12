O Palácio de Kensington divulgou, esta quinta-feira, duas fotografias oficiais do noivado do Príncipe Harry de Inglaterra e da atriz Meghan Markle. Uma das fotos é um retrato a preto e branco do casal abraçado, enquanto a outra é mais formal, com os dois sentados juntos de mãos dadas.

Perante as milhares de mensagens que as fotografias receberam, o casal acabou por divulgar uma terceira fotografia onde aparecem a caminhar nos terrenos de Forgmore House, uma propriedade em Windsor, cidade onde se vai realizar o casamento.

Os registos foram captados, esta semana, pelo fotógrafo de moda e de celebridades Alexi Lubomirski.

Um enorme agradecimento ao Príncipe Harry e à menina Markle, por me permitirem tirar as fotografias oficiais do noivado. Não só foi uma honra, mas também um privilégio ser convidado para dividir e testemunhar o amor deste jovem casal. Não posso deixar de sorrir quando olho para as fotografias que tirámos", afirmou Alexi Lubomirski, em comunicado.

A cerimónia do casamento está marcada para 19 de maio de 2018, na capela de Saint George, no castelo de Windsor, conforme já tinha anunciado a Casa Real Britânica.

Meghan Markle, de 36 anos, e o Príncipe Harry, de 33, conheceram-se em julho de 2016 depois de serem apresentados por amigos, mas só confirmaram o relacionamento meses depois, após especulação da imprensa.

O casal morará em Nottingham Cottage, residência que fica na área do palácio de Kensington, onde mora o irmão de Harry, William, com a família.