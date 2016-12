Cinco pessoas morreram e outra ficou ferida num acidente com um avião de carga que caiu após a descolagem do aeroporto colombiano Germán Olano, de Puerto Carreño, capital do departamento do Vichada, na fronteira com a Venezuela, informaram esta quarta-feira fontes oficiais.

O diretor de Socorro Nacional da Cruz Vermelha colombiana, César Urueña, disse aos jornalistas que o aparelho 727, com matrícula HK4544, pertencia à empresa Aerosucre e que o acidente ocorreu a "dez quilómetros de Puerto Carreño, de onde tinha partido com destino a Bogotá".

As primeiras informações davam conta de quatro mortos e um ferido, mas esses dados foram entretanto atualizados

O único sobrevivente foi identificado como Diego Armando Vargas Bravo, técnico de voo, que foi levado para o hospital San Juan de Deus, em Puerto Carreño, e nas próximas horas será transferido para Bogotá num avião da Força Aérea Colombiana (FAC).