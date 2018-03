A onda de ataques em Austin, no Texas, continua a manifestar-se. Ocorreu uma nova explosão, esta noite de terça-feira, uma delas numa loja da organização não-governamental Goodwill, na parte sul da cidade. Foi uma encomenda que explodiu.

As autoridades já deram indicação de que transportaram para o hospital um ferido grave, com cerca de 30 anos, que não corre risco de vida.

FINAL Multiple assets #ATCEMS @AustinFireInfo @Austin_Police on scene Brodie Ln/W Slaughter Ln (1902) reported explosion: #ATCEMSMedics transported ~30s male with potentially serious, not expected to be life threatening, injuries to St Davids South Austin. No further info avail. — ATCEMS (@ATCEMS) 21 de março de 2018

Esta foi a explosão em Austin, desde o 2 de março e as autoridades estão a ligá-la com os acontecimentos dos últimos dias. Até agora, duas pessoas foram mortas e outras quatro ficaram feridas com gravidade.

FBI, @Austin_Police and @ATFHou confirmed packages located at two separate FedEx facilities in the Austin/San Antonio area today are connected to the four previous package explosions that occurred between March 2 and March 18 in Austin, Texas. #PackageBombMurders — FBI SanAntonio (@FBISanAntonio) 20 de março de 2018