Marine Le Pen, candidata da extrema-direita às presidenciais francesas, cancelou uma reunião com um encontro com o mufti de Beirute, Sheikh Abdel-Latif Derian, depois de recusar usar o véu imposto às mulheres.

Momentos antes da reunião, elementos do gabinete do grande mufti da capital do Líbano mostraram um véu a Marine Le Pen, mas a líder da Frente Nacional disse que não necessitava.

Transmita ao grand mufti os meus respeitos mas não me vou tapar”, disse Marine Le Pen.

Segundo a Reuters, o gabinete de comunicação do grande mufti informou que Marine Le Pen tinha sido avisada do pedido, antes da reunião.

Le Pen alegou que já se encontrou com o grande mufti do Egito, Al-Azhar, um dos clérigos sunitas mais importantes do mundo, e não teve de usar o véu.

A mais alta autoridade sunita do mundo não me fez essa exigência. Por isso não vejo que tenha qualquer razão para..."

A candidata às presidenciais abandonou o local quando foi informada que os costumes eram diferentes no Líbano.