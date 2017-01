O novo Presidente norte-americano, Donald Trump, assinou sexta-feira, logo após entrar na Casa Branca, um decreto contra a lei de seguros de saúde “Obamacare”, que tinha prometido revogar na campanha eleitoral, anunciou o seu porta-voz.

Signing documents to allow Mattis and Kelly to be sworn into Cabinet and an executive order on #Obamacare. https://t.co/zg3WP9w8xC pic.twitter.com/OMOGLTkCDA