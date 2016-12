O suspeito que feriu três pessoas numa mesquita de Zurique morreu. A polícia confirmou esta terça-feira que identificou um corpo encontrado perto do local do tiroteio como sendo do atirador.

“O corpo encontrado a cerca de 300 metros da cena do crime, depois do tiroteio na mesquita, é do suspeito do tiroteio”, informou a polícia em comunicado.

As autoridades revelaram apenas que se trata de um homem com cerca de 30 anos, que usava roupa escura.

Uma conferência de imprensa está agendada para esta terça-feira para as 13:00.

O homem abriu fogo numa mesquita no centro da cidade suíça, na segunda-feira, pelas 17:30, atingindo pessoas que estavam a rezar. Três das vítimas – de 30, 35 e 56 anos – ficaram gravemente feridas.

Quando chegaram ao local, as autoridades criaram um perímetro de segurança e o suspeito fugiu em direção à estação ferroviária.

As autoridades encetaram uma operação de caça ao homem em grande escala, que envolveu a polícia de Zurique e a cooperação dos restantes cantões suíços.

Terá sido na zona da estação ferroviária que o corpo foi encontrado.

Desconhece-se, para já, quais foram as motivações do suspeito.