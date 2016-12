Uma grande explosão no mercado de pirotecnia San Pablito, em Tultepec, a 32 quilómetros do norte da Cidade do México, matou pelo menos 31 pessoas, segundo a Reuters.

De acordo com o governador do estado do México, Eruviel Áveila Villegas, ficaram ainda feridas 72 pessoas, entre as quais três menores que tiveram de ser transferidos para um hospital no Texas para receberem tratamento por causa da gravidade das queimaduras.

No entanto, segundo Luis Felipe Puente, coordenador da Proteção Civil, o número de vítimas pode ainda aumentar.

A explosão no mercado destruiu 290 dos 300 negócios que se encontravam no local, considerado um dos centros nacionais da pirotecnia.

Ao ter conhecimento do incidente, o presidente do México, Enrique Peña Nieto, reagiu através do Twitter, expressando as suas "condolências aos familiares dos que perderam a vida neste acidente" e os "desejos de rápida recuperação para os feridos".

Mis condolencias a los familiares de quienes perdieron la vida en este accidente y mis deseos de pronta recuperación para los lesionados. — Enrique Peña Nieto (@EPN) 20 de dezembro de 2016

A Cruz Vermelha Mexicana publicou um vídeo onde é possível ver uma intensa coluna de fumo que sai do mercado e pessoas a fugir, enquanto se ouvem explosões de pirotecnia juntamente com as sirenes dos meios de socorro.

Acuden 10 ambulancias de @CruzRojaEM con 50 paramédicos al incendio en el mercado de cohetes de #Tultepec. pic.twitter.com/N0VucD83GE — Cruz Roja Mexicana (@CruzRoja_MX) 20 de dezembro de 2016

Já em 2005 e em 2006 foram registados acidentes semelhantes a este no mesmo mercado de venda de material pirotécnico.