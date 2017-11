O partido no poder no Zimbabué, ZANU-PF, vai reunir-se hoje para analisar a apresentação de uma moção de censura no Parlamento contra Robert Mugabe, noticia o jornal The Source, de Harare.

Lovemore Matuke, chefe do grupo parlamentar da União Nacional Africana do Zimbabué – Frente Nacional (ZANU-PF) disse ao jornal on-line The Source que foi agendada uma reunião de deputados para as 16:00 (14:00 em Lisboa).

A ZANU-PT destitui o líder do partido, a mulher, Grace Mugabe, e os aliados mais próximos tendo estabelecido no domingo o prazo que terminou às 12:00 horas (10:00 em Lisboa) para Mugabe abandonar o cargo de chefe de Estado.

Apesar do prazo, Robert Mugabe, 93 anos, não apresentou a demissão como presidente, cargo que mantém há 37 anos.

O encontro do grupo parlamentar da ZANU-PF foi marcado para hoje depois de ter sido anunciada para terça-feira uma sessão do Parlamento sobre a provável moção de censura contra o chefe de Estado.