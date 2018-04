A cidade norte-americana de Nova Iorque vai proibir veículos no Central Park a partir de 27 de junho, pondo fim a um processo antigo que se arrasta há mais de 50 anos, anunciou o autarca local.

O autarca de cidade, Bill de Blasio, anunciou que os carros não vão voltar a entrar no pulmão verde de Nova Iorque, apesar de atualmente o acesso já ser restrito, só podendo circular a determinadas horas, nos dias de semana e em locais definidos.

“Este parque não foi construído para automóveis, foi construído para as pessoas”, afirmou Bill de Blasio, que acrescentou que o parque agora vai ter apenas “pessoas a caminhar ou a andar de bicicleta”.

No início do ano, a cidade já havia proibido carros no Prospect Park, o maior parque do Brooklyn.