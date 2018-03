Stephen Hawking morreu nesta quarta-feira, aos 76 anos, mas o seu legado permanece. Abaixo pode recordar algumas das suas afirmações mais emblemáticas, sobre a vida e o Universo.

As minhas expectativas foram reduzidas a zero quando tinha 21 anos. Tudo o que se seguiu foi um presente."

Durante milhões de anos, a Humanidade vivia como os animais. Foi então que aconteceu algo que desencadeou o poder da nossa imaginação. Aprendemos a conversar e aprendemos a ouvir. O discurso permitiu a comunicação de ideias, permitindo que os seres humanos trabalhem juntos para construir o impossível. As maiores realizações da Humanidade surgiram falando e as maiores falhas ao não falar. Não precisa de ser assim. As nossas maiores esperanças podem tornar-se realidade no futuro. Com a tecnologia à nossa disposição, as possibilidades são ilimitadas. Tudo o que precisamos fazer é garantir que continuemos a dialogar ."