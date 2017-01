O grupo de manifestantes anti-Trump vestidos de negro destruíu lojas e janelas de carros durante uma marcha de protesto em Washington esta sexta-feira. As autoridades foram forçadas a intervir e dezenas de pessoas obrigadas a dispersar.

A polícia chegou a usar gás pimenta no centro da cidade para dispersar os manifestantes que vandalizaram um restaurante McDonalds. Os vidros do Bank of America ficaram também destruídos.

Os ativistas que protestam contra a tomada de posse do presidente eleito dos Estados Unidos marcham em direção à Casa Branca.

O Movimento DisruptJ20 estará por detrás de uma outra manifestação, junto ao Capitólio, sede do Congresso norte-americano. Um grupo de manifestantes deste movimento entrou em confronto com a polícia quanto os agentes tentaram arrastar manifestantes que bloqueiam a entrada para o local da cerimónia.

Os membros do Disrupt J20 auto-intitulam-se anticapitalistas e antifascistas. Segundo uma das responsáveis, Alli McCracken, 28 anos, adiantou à agência Reuters, o grupo considera que “há muita gente contra o imperialismo norte-americano”, e sente que “Trump vai continuar esse legado”. O grupo contesta as polémicas declarações de Trumpo sobre as mulheres, a imigração ilegal e os muçulmanos.

Marchers parading down Massachusetts Avenue after successful inauguration blockade led by #BlackLivesMatter. We are unstoppable! pic.twitter.com/1nKBe8621p — ✊ #DisruptJ20 ✊ (@DisruptJ20) 20 de janeiro de 2017

São esperadas entre 800 mil a 900 mil pessoas na cerimónia de tomada de posse de Donald Trump esta sexta-feira.