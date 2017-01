A companhia aérea Air India colocou 57 tripulantes de cabine em trabalhos administrativos por estarem gordos, uma medida prevista no regulamento do órgão indiano que regula a segurança na aviação.

Trata-se de um procedimento normalizado. Damos um tempo para que se ponham em forma (…) e depois regressam” aos seus postos de trabalho, afirmou à agência EFE o porta-voz da Air India, G.Prasada Rao.

De acordo com o regulamento sobre o peso do Conselho Geral de Aviação Civil (DGCA), em vigor desde 2014, as companhias aéreas da Índia devem classificar o peso do pessoal de cabine em “normal”, “com excesso de peso” e "obeso".

As regras destinam-se a reforçar a segurança dos passageiros, uma vez que a tripulação precisa de estar em forma para realizar o seu trabalho, especialmente durante as emergências, explicou o responsável.

Com a entrada em vigor das novas regras, a Air India sinalizou que 600 dos seus 3.500 tripulantes de cabine sofria de excesso de peso e pediu-lhes que se pusessem “em forma”.

Em 2015 cerca de uma centena deles não alcançou o índice de massa corporal (IMC) estabelecido pela DGCA e permaneceu a realizar trabalhos administrativos em terra.

O organismo estabelece um IMC de entre 18 e 25 como normal para um homem e de entre 18 e 22 para uma mulher.