O príncipe William e Lady Gaga juntaram esforços em prol da saúde mental. Num vídeo divulgado nas redes sociais, o duque de Cambridge e a cantora falam em Facetime sobre o tema e William confessa que esteve a ler uma carta aberta escrita por Gaga onde esta confessa ter sido uma "vítima" por ter de lidar com problemas do foro psicológico.

A cantora, que revelou em dezembro passado, através do seu blog, ter sofrido de stress pós traumático ao longo de cinco anos, revela que agora sente que não tem de "esconder" a doença porque "começamos a falar" sobre ela.

O príncipe William mostrou-se de acordo com a cantora e lembrou que ninguém tem de ser julgado por falar sobre este tema.

É normal ter esta conversa. É realmente importante ter esta conversa. Não vais ser julgada. É muito importante acabar com o medo e com o tabu que só te vai levar a mais problemas. É tempo de toda a gente falar e sentir-se à vontade sobre as doenças mentais, porque são a mesma coisa que as doenças físicas. Não deveria haver vergonha e ter uma conversa com amigos e familiares pode fazer a diferença”, afirmou.