Pelo menos 30 bombeiros poderão ter morrido, esta quinta-feira, quando um edifício colapsou em Teerão, avança a AP que cita a Press TV do Irão. Há pelo menos 75 feridos, entre os quais 45 bombeiros, e dezenas de desaparecidos.

BREAKING: Iran's state-run Press TV says 30 firefighters have been killed when high-rise on fire collapsed in Tehran.