Uma pessoa morreu esta terça-feira e várias ficaram feridas na sequência da queda de um andaime e desmoronamento de parte do edifício durante as obras de renovação do hotel Ritz de Madrid, disseram fontes da autarquia à agência Efe.

Anteriormente tinha sido anunciado a existência de nove feridos, um dos quais em estado crítico, e que mais duas pessoas estavam presas no interior do conhecido edifício.

O acidente teve lugar às 16:10 (15:10 de Lisboa), quando uma estrutura em ferro cedeu no sexto andar do hotel, que está a ser renovado.

Segundo a descrição feita por alguns dos empregados da obra, para além do andaime derrubado, também caiu parte da estrutura do edifício, atingindo um total de seis andares, ficando apenas visíveis dois elevadores.

Ao local do acidente deslocaram-se três corporações de bombeiros, pelo menos meia dúzia de ambulâncias e agentes das polícias municipal e nacional.

A construtora responsável pelas obras de renovação do hotel já anunciou a abertura de um inquérito para esclarecer as causas do acidente.