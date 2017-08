Este foi mais um ataque do género na Europa desde o último ano, depois dos atentados em Nice, Berlim, Londres ou Estocolmo.

Até agora, há pelo menos 18 nacionalidades diferentes entre as vítimas do ataque de ontem à tarde no centro de Barcelona.

As vítimas são cidadãos de França, Alemanha, Espanha, Holanda, Argentina, Venezuela, Bélgica, Austrália, Hungria, Peru, Irlanda, Grécia, Cuba, Macedónia, China, Itália, Roménia e Argélia.

Esta manhã, o ministro de Negócios Estrangeiros de França, Le Drian que se desloca hoje a Barcelona, anunciou que há 26 cidadãos franceses entre os feridos, dos quais onze estão em estado crítico.

Os ataques na Catalunha, fizeram pelo menos 19 mortos, entre vítimas e suspeitos abatidos.

A Polícia da Catalunha já deteve três pessoas por suposto envolvimento no ataque que foi entretanto reivindicado pelo Estado Islâmico.