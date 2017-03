A polícia francesa abateu este sábado, a tiro um homem no aeroporto de Orly em Paris. O aeroporto foi parcialmente evacuado após o incidente e a polícia confirmou que uma operação de segurança no aeroporto, ao sul da capital.

Segundo noticia a BFM TV e também outros meios internacionais franceses, o homem terá tentado roubar uma arma a uma mulher militar no aeroporto, antes de se esconder numa loja, por voltas as 8:30, 7:30 em Lisboa. Acabaria por ser abatido pelas forças de segurança.

Uma parte do aeroporto foi imediatamente evacuada e as pessoas foram impedidas de desembarcar dos aviões assim que se ouviram tiros. As autoridades pediram também às pessoas que não se aproximassem do local, nem tentassem furar o perímetro de segurança que foi estabelecido.

Entretanto, o tráfego aéreo já foi "completamente interrompido", anunciou uma fonte da aviação civil, citada pela AFP. Os passageiros estão a ser encaminhados para o aeroporto Charles de Gaulle, a norte de Paris.

Orly é o segundo maior aeroporto ds capital francesa. O ministro do Interior, Bruno Le Roux, já se dirige para o local. À medida que as forças de segurança tenta confirmar se não havia qualquer engenho explosivo no corpo do homem.