Os 13 irmãos encontrados acorrentados na casa dos pais estavam assim "há meses", por castigo, tendo sido acorrentados e deixados à fome, avança a Reuters que esteve presente na conferência de imprensa onde foram conhecidos detalhes da história que está a chocar o mundo.

Segundo a mesma fonte, os pais, David Turpin e Louise Turpin, que estão formalmente acusados de 12 crimes de tortura, seis crimes de abuso de crianças, sete crimes de abuso a adultos dependentes e 12 crimes por manterem as crianças em cativeiro, podem ser condenados a 94 anos de prisão. No total, são 38 os crimes pelos quais são acusados. O pai dos 13 irmãos foi acusado de abuso sexual de uma das filhas com menos de 14 anos.

O casal será presente a tribunal esta quinta-feira. A fiança foi agora aumentada para 13 milhões, um milhão por cada filho.

Em conferência de imprensa, Mike Hestrin, procurador do distrito de Riverside, garantiu que as autoridades estão "totalmente preparadas para fazer justiça e para o fazer de forma a proteger estas vítimas de futuras ameaças".

Hestrin revelou, ainda, que as crianças eram mantidas acordadas durante a noite e dormiam durante o dia para que ninguém de fora testemunhasse os abusos de que eram alvo. As vítimas eram agredidas regularmente e chegaram mesmo a ser estranguladas.

Segundo a mesma fonte, aos 13 irmãos apenas lhes era permitido escrever diários. Nas buscas à casa onde eram mantidos em cativeiro, as autoridades encontraram centenas de diários que deverão ser usados como provas contra os pais.

"Trata-se de abuso físico e emocional severo, não há como negar. Trata-se de conduta depravada", acrescentou.

Sobre a jovem de 17 anos, que avisou a polícia do cativeiro em que ela e os irmãos eram mantidos, sabe-se agora que planeou a fuga durante dois anos. No dia em que conseguiu escapar pela janela, a rapariga fugiu acompanhada por uma irmã. No entanto, esta ficou com medo do que podia acontecer e regressou a casa.

A conferência de imprensa revelou ainda outros detalhes sobre as vítimas: