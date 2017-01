Pelo menos três pessoas ficaram feridas com gravidade esta quarta-feira num tiroteio numa escola americana em Monterrey, no norte do México.

Segundo a imprensa local, um estudante de 12 anos abriu fogo sobre os colegas no Colegio Americano del Noroeste. As vítimas serão dois menores e um professor.

O incidente aconteceu cerca das 8:50, hora local (14:50 em Lisboa).

A imprensa mexicana tinha falado inicialmente em três mortos, informação que entretanto corrigiu.

As televisões locais mostram ambulâncias e polícia do lado de fora do colégio.

#EnEsteMomento padres de familia se concentran afuera del Colegio Americano del Noreste luego de un ataque a balazos... tres niños heridos 😞 pic.twitter.com/E2IkQrIx7f — Julio César Cano (@JulioCesar_Cano) January 18, 2017