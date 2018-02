Um novo sismo, de magnitude 5,9 na escala de Richter, sacudiu na sexta-feira o centro e sul do México, depois de um outro, com magnitude 7,2, ter sido registado uma hora antes.

Segundo informação do Serviço Sismológico Nacional na sua conta no Twitter, o sismo de magnitude 7,2 foi sentido às 17:39 locais (23:39 de em Lisboa) e teve epicentro a 11 quilómetros a sul de Pinotepa Nacional, no estado de Oaxaca.

O abalo originou momentos de pânico, tendo sido ativados os protocolos de emergência, embora ainda não haja relatos de vítimas ou danos graves.

O segundo sismo, uma hora depois, de magnitude 5,9, teve epicentro a 14 quilómetros a sul de Pinotepa Nacional. No período entre os dois fortes terramotos foram registadas 59 réplicas.

Três mortos em queda de helicóptero

Pelo menos três pessoas morreram na queda de um helicóptero que se dirigia para a zona mais afetada pelo sismo de magnitude 7,2 que atingiu o México na sexta-feira.

No helicóptero, da Força Aérea do México, seguiam o ministro do Interior do país, Alfonso Navarrete, e o governador de Oaxaca, Alejandro Murat, que saíram ilesos do acidente, noticiou a televisão mexicana citada pela agência EFE.

A queda ocorreu quando faltavam entre 30 a 40 metros para que o helicóptero aterrasse em Pinotepa Nacional, no estado de Oaxaca, onde se registou o epicentro do forte abalo, mas perdeu o controlo e caiu.

O presidente Enrique Peña Nieto já transmitiu condolências aos familiares das vítimas.

El Secretario @navarreteprida, el Gobernador @alejandromurat y la tripulación se encuentran bien. Lamentablemente, varias personas en tierra perdieron la vida y otras resultaron heridas. Mis condolencias para sus familiares y mis deseos de pronta recuperación a los lesionados. — Enrique Peña Nieto (@EPN) 17 de fevereiro de 2018

O governante confirmou que, lamentavelmente, “há pessoas que perderam a vida” no acidente, enquanto o jornalista Jorge Morales, que também seguia no helicóptero e saiu sem ferimentos, confirmou ter visto pelo menos três vítimas mortais.

O jornalista informou que o helicóptero, onde também seguiam militares, e elementos do governo de Oaxaca e da Proteção Civil, caiu sobre viaturas que estavam estacionadas na área onde ia aterrar, tendo provocado também feridos, cujo número não precisou.

O ministro do Interior tinha viajado para Puerto Escondido, no estado de Oaxaca, para fazer uma avaliação dos danos do sismo e a resposta do Governo à situação, tendo depois iniciado de helicóptero a deslocação para Pinotepa Nacional.

Governo mexicano instala Comité Nacional de Emergências

O Presidente do México determinou na sexta-feira a instalação do Comité Nacional de Emergências no Centro Nacional de Prevenção de Desastres, na sequência do sismo de magnitude 7,2.

Através da sua conta na rede social Twitter, Enrique Peña Nieto justificou que por se tratar de um sismo de magnitude superior a 7 na escala de Richter foi instalado aquele órgão, para responder à situação de emergência e assegurou que o Comité não registou, até ao momento, a informação de mortos.

Hasta el momento, el Comité Nacional de Emergencias no tiene reporte de personas fallecidas por el sismo. — Enrique Peña Nieto (@EPN) 17 de fevereiro de 2018

O Serviço de Proteção Civil de Oaxaca fez saber que até ao momento só há conhecimento de danos materiais, mas não precisou.

Na capital do país, Cidade do México, caiu a fachada de uma catedral, numa zona gravemente afetada pelo terramoto de 19 de setembro último, que provocou 471 mortos.

A agência EFE noticia que as pessoas permanecem nas ruas, com medo de novas réplicas, enquanto que o sistema de alerta de sismos, que não terá soado no segundo abalo, informa que não há danos graves, mas pede à população para estar atenta.